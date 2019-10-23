Son Dakika Haberleri: Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

25 dakika önce

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Takım halinde yapılan açma-germe ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.


Avusturya ekibi, sakatlığı bulunan Dominik Baumgartner dışında tam kadro olarak çalıştı.


Medipol Başakşehir ile Wolfsberger arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.55'te başlayacak.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:49 
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