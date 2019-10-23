Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Takım halinde yapılan açma-germe ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.



Avusturya ekibi, sakatlığı bulunan Dominik Baumgartner dışında tam kadro olarak çalıştı.



Medipol Başakşehir ile Wolfsberger arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.55'te başlayacak.