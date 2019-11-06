Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına doğru - Gerhard Struber

Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın sahalarında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın kendileri için belirleyici olacağını belirtti.

Avusturya ekibinin teknik direktörü, orta saha oyuncu Mario Leitgeb ile karşılaşmanın yapılacağı Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Struber, yarınki karşılaşmanın kendi statlarında oynanmayacağını, ancak Liebenau Stadı'nın olumlu bir atmosfere sahip olduğunu kaydederek, en son hafta sonu bu statta Sturm Graz'a karşı galibiyet elde ettiklerini, bu durumu yarınki maça da yansıtmak istediklerini anlattı.

Yarınki maçın kendileri için belirleyici olacağını aktaran Struber, "Medipol Başakşehir'in teknik olarak bizden daha üstün olduğunun farkındayız. Yapmamız gereken maça en iyi şekilde odaklanmak ve defansta hata yapmadan, boş alanları doldurarak oynamak." şeklinde konuştu.

Struber, grupta bütün takımların halihazırda şansının olduğunu belirterek, "Yarın eğer 3 puanı alabilirsek bu, bizim ulaşmak istediğimiz hedef için büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Mario Leitgeb de İstanbul'daki karşılaşmayı kaybetmenin kendileri açısından çok acı bir tecrübe olduğunu, deplasmanda yaptıkları hataları burada tekrarlamak istemediklerini, iyi bir oyun sergileyerek karşılaşmayı kazanmak istediklerini kaydetti.