Son Dakika Haberleri: Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına İsviçreli hakem!
Son Dakika Spor Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına İsviçreli hakem!

Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına İsviçreli hakem!

7 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına İsviçreli hakem!, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Graz Liebenau Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.


Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fedayi San olacak.

Başakşehir, Avusturya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 
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