Son Dakika Haberleri: Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek
Son Dakika Spor Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek

Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Graz Liebenau Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fedayi San olacak.

Başakşehir, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya tepki
Başakşehir'de İrfan Can şoku! 2 hafta yok Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:58:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]