Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen'i tek golle geçti

Wolfsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

Wolfsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen, Wolfsburg'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, deplasman ekibi 82. dakikada Wout Weghorst'un golü ile öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Wolfsburg sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 45'e yükseltti. Bu sonucun ardından haftayı 6. sırada kapatan Wolsfburg, Avrupa kupaları iddiasını devam ettirdi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Werder Bremen ise 25 puan ile 17. sırada kaldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak

Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı

UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim

Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor

Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı

Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu

Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu

Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü

NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı

Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor

TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek

Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi

Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim

Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım