Son Dakika Haberleri: Wolfteam'e Neon yama geliyor
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Wolfteam'e Neon yama geliyor

1 saat önce

Netmarble Türkiye, Türkiye'nin en sevilen bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam için popüler kültürü yakalayan ve oyuncuları çok sevindirecek bir güncelleme yayınladı.

Wolfteam'e Neon yama geliyor, System.String[]

Netmarble Türkiye, Türkiye'nin en sevilen bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam için popüler kültürü yakalayan ve oyuncuları çok sevindirecek bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile oyuna Neon renkli, ışıl ışıl ve çok havalı silahlar eklendi.


Farklı renklerde Neon silahlar


Yeni güncelleme ile Wolfteam dünyasına neon mor, neon mavi, neon yeşil renklerinde 3 farklı özellikte silahlar geldi. Bu dikkat çekici ve çok havalı silahlar kapışmaların aksiyonuna renk katacak. Ayrıca silahların üzerinde rakibi kışkırtacak sloganlar da yer alıyor. Yeni gelen silah ve slotlara kullanıcılar KP dükkanından ulaşabilecek.


Yeni şarjörler hız kazandıracak


Wolfteam'in güncellemesiyle oyunculara hız kazandıracak yeni şarjör slotları da ekleniyor. Bu şarjörler sayesinde silahlar arasında geçiş yapıldığında mermiler otomatik değişecek.


İlk defa Altın ve GP veren Dövme


Oyuna eklenen Melek Tüyü Dövmesi, oyuncuya yüzde 10 GP ve Altın+ yüzde 12 Kurt Hızı ve + yüzde 15 Saldırı Hasarı kazandıracak. Yeni gelecek olan bu dövme ile fazla tecrübe puanı kazanarak rakiplerinizi alt edebilirsiniz.


Oyun dünyasında her zaman görselliğe önem veren Wolfteam, bu güncellemeyle yeni grafitiler ve çıkartmaları da kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Ayrıca, her yıl yüzlerce kişinin katıldığı Wolfteam Türkiye Kupası'na özel kullanıcıların en çok tercih ettiği haritalardan Giriş, Paien Lab. Kum Fırtınası haritaları, bu güncellemeyle birlikte WTK giydirmesi ile karşımıza çıkıyor.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:20 
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