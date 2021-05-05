WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusu paylaşıldı! - Son Dakika

Çocukluğumuzun bir numaralı oyunlarından biri olan WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Eğer siz de hala WolfTeam oynuyorsanız ve güncel Windows sürümünü kullanmıyorsanız haberin detaylarına gelin birlikte göz atalım.

14 Ocak 2020 tarihi itibariyle Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamayla beraber Windows 7 desteği tüm bilgisayarlarda sonlandırıldı. Sorunsuz bir şekilde Wolfteam oynamak, oyunu güncel tutmak ve güvenliği sağlamak için Windows 7 sürümünün güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Wolfteam'e giriş yapamamak, güvenlik açığı oluşumu, oyundan düşme vb. gibi birçok problem yaşayabilirsiniz.

Hadi sen de Windows 7 sürümünü güncelle, eğlencen yarım kalmadan sorunsuz bir oyun deneyimi yaşa!