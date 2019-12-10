Son Dakika › Spor › Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem - Son Dakika Spor
Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.
Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
Son Dakika Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram etti Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı