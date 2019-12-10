Son Dakika Haberleri: Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem
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Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.

Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

İngiltere, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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