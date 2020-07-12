Wolverhampton, Everton'ı 3 golle geçti

Wolverhampton, bu sonuçla 55 puana ulaşarak 6. sıraya yükselirken, 45 puanlı Everton 11. sırada kaldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolverhampton, 46. dakikada Leander Dendoncker ve 74. dakikada Diogo Jota ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolverhampton, ligin 35. haftasında Molineux Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Everton 'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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