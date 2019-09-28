Son Dakika Haberleri: Wolverhampton ilk galibiyetini aldı
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Wolverhampton ilk galibiyetini aldı

1 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek İngiltere Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek İngiltere Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı.


Wolverhampton, ligin 7. haftasında Molineux Stadı'nda Watford'u ağırladı.


Ev sahibi ekip, Matt Doherty'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 68. dakikada Daryl Janmaat kendi kalesine gol atınca Wolverhampton maçı 2-0 kazandı.


Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Wolverhampton puanını 7'ye çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Watford 2 puanda kaldı.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:21 
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