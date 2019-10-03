Son Dakika Haberleri: Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı
Son Dakika Spor Haber

Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2'nci haftasında Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2'nci haftasında Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Vodafone Park Stadyumu'nda TSİ 19.55' de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, N'Koudou, Lens, Güven Yalçın

WOLVERHAMPTON: Rui Patricio- Boly, Coady, Saiss, Doherty, Otto, Neves, Moutinho, Gibbs-White, Neto, Raul Jimenez

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Wolverhamtpon karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş'ta N'Koudou, Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı! Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]