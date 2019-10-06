Son Dakika Haberleri: Wolverhampton, Manchester City'e kabusu yaşattı!
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Wolverhampton, Manchester City'e kabusu yaşattı!

17 dakika önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.


Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 90+4'üncü dakikalarda Adama Traore kaydetti.


Bu sonuçla Wolverhampton ligde puanını 10'a yükseltirken Manchester City 16 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

Manchester City, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:51 
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