Wolverhampton, Manchester City'e kabusu yaşattı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.



Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 90+4'üncü dakikalarda Adama Traore kaydetti.



Bu sonuçla Wolverhampton ligde puanını 10'a yükseltirken Manchester City 16 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı.