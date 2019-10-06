Wolverhampton, Manchester City'e kabusu yaşattı!
17 dakika önce
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.
Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 90+4'üncü dakikalarda Adama Traore kaydetti.
Bu sonuçla Wolverhampton ligde puanını 10'a yükseltirken Manchester City 16 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:51
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