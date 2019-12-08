Son Dakika Haberleri: Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı
Son Dakika Spor Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı - Son Dakika Spor

Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı

6 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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