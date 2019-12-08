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Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı
6 saat önce
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.
Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.
Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.
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