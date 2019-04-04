Wolverhampton Wanderers'tan Rekor Transfer
27 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, kiralık olarak forma giyen Meksikalı golcü Raul Jimenez'in bonservisini Benfica'dan aldı.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, kiralık olarak forma giyen Meksikalı golcü Raul
Jimenez'in bonservisini Benfica
'dan aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Benfica'dan kiralanan Jimenez'in bonservisi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolverhampton Wanderers, Meksika Milli Takımı'nda da forma giyen Jimenez için kulüp rekoru 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu sezon ligde 7'nci sırada yer alan Wolverhampton Wanderers formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Raul Jimenez, 15 gole imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: AA
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