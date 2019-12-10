Son Dakika Haberleri: "Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!
Son Dakika Spor 'Wolves-Beşiktaş' karşılaşmasını Treimanis yönetecek! - Son Dakika Spor

"Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!

6 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacakkarşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak


karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.


Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.


Letonya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:08 
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