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"Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!
6 saat önce
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacakkarşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak
karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.
Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:08
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