Wolves, bir sürpriz de Liverpool'a yapar mı?

Bu bir ilandır



WOLVES - LIVERPOOL



İngiltere Premier Lig'de hafta içi mesaisi devam ediyor.



Ligde kayıpsız devam eden Liverpool yalnızca 1 kez puan kaybetti, onda da Manchester United ile berabere kaldı.



61 puanla lider olan Liverpool'un en yakın rakibi 51 puan ile Manchester City. Bu akşam karşılaşacakları ve 6. sırada bulunan Wolverhampton ise son maçını 3 puan alarak kapattı. Deplasmanda Southampton'ı 3-2 mağlup ettiler.



Sahasında Manchester City'e şok yaşatan Wolverhampton, Liverpool'a da bir şok yaşatmak istiyor fakat güçlü rakibi karşısında işleri hiç de kolay olmayacaktır.



Liverpool, Premier Lig'de 39 maçtır kaybetmiyor.



Wolverhampton, bu sezon Premier Lig'de geri düştüğü maçlarda en fazla puan alan takım (18).



Liverpool'da 93 lig maçına çıkıp 88 gole doğrudan etki sağlayan Salah, geçen sezon Wolverhampton deplasmanında 1 gol 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.



Üyelerin yaklaşık %53'ü karşılaşmayı Liverpool'un kazanacağını düşünüyor...



YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...



Liverpool için işler bundan daha güzel gidemezdi. En önemli rakibi Manchester City'nin Crystal Palace ile hem de evinde 2-2 kalması, haftaya oynayacağı eksik maçını da kazanması halinde farkı 17 puana çıkarmış olacak.



Keita, Milner yine yoklar. Wolves da ligin güçlü ve enteresan takımlarından. Son 3 yıl içinde ligde olmasa da kupada Liverpool'u 2 kez yenmeyi başardılar. 3 hafta önce Anfield'daki lig maçını Liverpool'a karşı tek golle kaybettiler.



3 maçtır ligde kazanamıyorlardı. Son maçta Southampton karşısında 2-0 geriye düşmüşken, 3-2 kazanmaları çok önemli. Çünkü sıradan bir galibiyet değildi. Son haftaların en başarılı takımı Soton'a karşı bunu yapmaları önemli.



Diogo Jota'nın iyileşmesi önemli ama oynama durumu maç saati netlik kazanacak. Bu akşam Liverpool önünde sürpriz bekliyorum. "1,0 Çifte Şans" deneyebilirsiniz...



Liverpool'un 2-0'lık Manchester United galibiyetinin perde arkası! İzleyelim...



