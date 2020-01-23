Wolves - Liverpool saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in lideri Liverpool, Molineux'da Wolves'a konuk olacak. Saat 23: 00'te başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport ile İdman TV'den izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler...
Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Neto, Traore, Jimenez.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Gomez; Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.