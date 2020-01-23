Wolves - Liverpool saat kaçta? Hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Wolves - Liverpool saat kaçta? Hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Wolves - Liverpool saat kaçta? Hangi kanalda?

7 saat önce

Premier Lig'in lideri Liverpool, Molineux'da Wolves'a konuk olacak.

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Premier Lig'in lideri Liverpool, Molineux'da Wolves'a konuk olacak. Saat 23: 00'te başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport ile İdman TV'den izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Wolves:  Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Neto, Traore, Jimenez.


Liverpool:  Alisson; Alexander-Arnold; Gomez; Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.


Liverpool, Oliver, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:09 
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