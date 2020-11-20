"Women Export Talks" webinar serisi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başarılı iş kadını ihracatçıların, iş dünyasına yönelik tavsiyelerini ve ihracata nasıl başladıklarını paylaştıkları "Women Export Talks" webinar serisinin ikincisini düzenledi.

TİM açıklamasına göre, "İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?" başlığıyla yapılan, kadın girişimcileri ihracata teşvik etmeyi amaçlayan seminer, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir, iş hayatına 18 yaşında girdiğini belirterek, "İhracat konuşuyorsak eğitim de konuşulacaktır. 1980 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden mezun oldum. Benim üst eğitimim yok çünkü imkanlarım onlara elverişli değildi. Birçok aile için de böyleydi. Eve para getirmek ve işe girmek durumundaydım. 2 lisan biliyorum ve 10 parmak daktilom var. Okulu bitirdikten sonra bir giyim firmasından teklif geldi. Bu hayatımın dönüm noktasıdır.

Firmanın bir mağazasında ihracat başlamıştı ve ben ihraç fazlası ürünleri pazarlamam konusunda teklif aldım. İnsan ihtiyacı varsa ne iş olsa yapar. Ne görev alırsanız alın yaptığınız işten zevk alırsanız başarı da o oranda geliyor. O kadar işimi iyi yaptım ki Anadolu'ya da satmaya başladım. Paket yapmaktan ellerim titriyordu. Öyle cirolar yaptım ki 6 ay orada kalmama izin verdiler ve sonra kayınbiraderim beni fabrikaya aldı. O dönemde çok zorlu şartlarda ihracatlar yaptık." ifadelerini kullandı.

"İhracat yapmak kolaylaştı"

Kadın girişimcileri destekleyen projeler olduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da girişimci kadınlar için ayrı departman açtığını aktaran Özdemir, "Bugün ihracat yapmak kolaylaştı. Teşvikler ve imkanlar var. Birikimimizi ülkemize geri vermemiz lazım. Bu sene iş hayatımda 40. yılımı kutluyorum ama hala ihracata katkı sağlamanın peşindeyim. Erkeği, kadını önemli değil. Çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. İhracatçıyı desteklemeyi kurulmuş bir Ekoteks laboratuvarımız var. Ürün gamımız da çok gelişti. Ülke olarak 1,5 milyar dolarlık maske tulum ve önlük ihracatı yaptık. İhracatçılar birlik olup kümelenme yaparsa daha etkin gücü kullanır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, değişen dünyaya entegre olmanın çok önemli olduğunu, dünya piyasasını yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın ihracatçı, güçlü Türkiye için daha önemli. Marka olacaksanız dizayndan başlamanız lazım. Güven olduğu zaman zaten marka oluyorsunuz. Bu her alanda da böyledir. Marka olmak öyle kolay olmuyor. Bizim öne çıkmamızın en önemli nedeni dünyayı takip edip adapte olabilmemiz. Kadın girişimcilerimizin hiçbir şeyi yılmadan araştırmaları çok önemli. Mutlaka bize ulaşsınlar ve konuşalım. Onlara ne kadar destek olabilirsek ihracatımızı ne kadar ileriye çıkartabilirsek vatandaşlık görevimizi o kadar yerine getirmiş olacağız. Bugün bize bu imkanı veren Başkanımız İsmail Gülle'ye vizyonundan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"İhracattan imalata pek çok destek mevcut"

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz da hikayelerinin 80'li yıllarda başladığını belirterek, "Biz ihracat fazlasını satarak başladık imalata ve sonra da bir mağaza açtık. 'Acaba toptancılık yapabilir miyiz?' diye düşünürken 150 bin adet malı toplayarak onları depoya koyduk. Malı topladık ama müşteri yoktu ortada. Laleli'de de konfeksiyon satışı yapan bir arkadaşımız vesilesiyle Avusturya'dan ilk malımızı satacağımız müşterimiz ile tanıştık. Ona bir seçki yaparak malı gönderdik. Kendisi malı beğendi ve sonrasında 7 bin parça gönderdik. İlk ihracata böylece başlamış olduk. Çok çalışarak malı yolladık. İlk ama cesaret var, girişimcilik ruhu da." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılı sonunda ihracatımız 150 milyon dolar. Şu anda 203'ü yurtdışı, 301'i de yurt içi olmak üzere toplam 504 mağazamız var. Yaklaşık 11 bin çalışanımız var. Ciro da yaklaşık 4 milyar TL. e-ticaret yoluyla da büyük bir ihracat yapıyoruz. Bugün e-ticarette 15 ülkeye gönderim yapıyoruz. Hedefimiz 2021 sonunda bunu 50 ülkeye çıkarmak. En büyük pazarımız Rusya. Bizden toptan mal alan bayiler var. E-ihracatımız toplam cironun yüzde 30'unu oluşturuyor.

Kendi dönemime göre bu dönemin girişimcileri çok sayıda teşvik nedeniyle şanslı. Pazarlamadan ürün geliştirmeye, ihracattan imalata pek çok destek mevcut. TİM'in verdiği destekler de önemli. Biraz da meraklı olmak, bıkmadan ve tutkuyla bilgiye ulaşmak gerekiyor. Mutlaka ürünle ilgili fark yaratmak şart. Biraz düşünmek ve müşteriyi dinlemek lazım. Marka oluştururken sürdürülebilirlik vizyonu da çok önemli. Bunu yapan firmalar bir adım öne geçer."

Öte yandan, TİM tarafından 2015'ten bu yana 140'ı aşkın kadın girişimciye destek verildi. Destek verilen kadın girişimcilerin yüzde 65'i İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteriyor. Kadın girişimcilerin yoğunlaştığı ilk 3 sektörde yazılım, biyoteknoloji ve gıda öne çıkıyor. 2020 yılında 33 yeni kadın girişimci programlara dahil oldu. Destek verilen kadın girişimciler bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. 2019 yılında 52 kadın girişimci 158 milyon TL ciro elde etti, 20 girişimci 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kadın girişimciler bugüne kadar 60 milyon TL yatırım aldı.