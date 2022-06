Wonder Woman, Fortnite'a geliyor!

Fortnite geliştiricileri oyuna yenilikler katmaya devam ediyor. Batman ve Superman'in oyuna katılımının ardından Wonder Woman'da yakında Fortnite'da kullanıma açılacak. Epic Games her sezon yeni görünümleri oyuna dahil ederek oyunseverlerin gönlünü feth ediyor. Oyuncular bu kez, dünyaca ünlü bilim kurgu süper kahramanı Wonder Woman ile buluşuyor.

Wonder Woman, Justice League kurucu üyeleri Batman ve Superman ile birlikte 19 Ağustos'ta savaşmaya başlayacak. Epic Games'e göre, Amazon savaşçısı ve onun zırhlı varyantı, bu Perşembe günü Fortnite mağazası üzerinden satışa sunulacak.

Özellikle Wonder Woman, Athena's Battleaxe, DC Trinity Yükleme Ekranı, Golden Eagle Wings Glider ve Diana's Mantle Back Bling'in iki çeşidi dahil olmak üzere bir dizi öğeyle donatılmış olarak gelecek.

İddialara göre Eylül ortasında Fortnite yeni bir Justice League kahramanını tanıtabilir. Batman, Flash, Superman ve Wonder Woman'ın ardından tanıtılacak yeni kahraman merakla bekleniyor.

