Son Dakika Haberleri: Wonderland Eurasia'ya Ücretli Giren İlk Misafire Sürpriz Hediye

Wonderland Eurasia'ya Ücretli Giren İlk Misafire Sürpriz Hediye

1 saat önce

Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı Wonderland Eurasia'ya ücretli giren ilk misafire, bir yıllık limitsiz giriş kartı verildi.

Wonderland Eurasia'ya Ücretli Giren İlk Misafire Sürpriz Hediye, System.String[]
Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı Wonderland Eurasia'ya ücretli giren ilk misafire, bir yıllık limitsiz giriş kartı verildi.

Wonderland Eurasia'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart'ta açılan parkta, ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar hizmet verilen sürede 5 milyonu aşkın ziyaretçinin ağırlandığı belirtildi.

Tema parka ücretli giren ilk kişiye ise bir yıllık limitsiz giriş kartı hediye edildiği bildirilen açıklamada, "Hediyeyi kazanan talihli kişi, 37 yaşındaki Erdem Sönmez oldu. Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, kendisini kapıda karşılayarak sertifika takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce 25 lira olarak belirlenen giriş ücretinde değişiklik bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ücretin 5 lirası giriş bileti olarak alınırken, 20 lirası ise kredi olarak yükleniyor. Günlük limitsiz 150 lira, günlük limitsiz VIP 200 lira, yıllık limitsiz bin 200 lira, yıllık limitsiz VIP giriş ücreti bin 600 liradır. Ayrıca eğlence dolu Wonderland Eurasia'da misafirlerimize sürprizler hazırlamaya devam edeceğiz."

Açıklamada, açık ve kapalı konser alanlarının da yer aldığı tema parkta 23 Nisan- 5 Mayıs'ta ünlü sanatçıların konser vereceği, ayrıca çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:19 Kaynak: AA

Avrupa, Asya, Tema Vakfı, Güncel
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