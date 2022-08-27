WONOGİRİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Wonogiri bölgesinde kavun hasadı yapan çiftçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Kavun Hasadı - Son Dakika
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