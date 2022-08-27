Endonezya'da Kavun Hasadı - Son Dakika
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Endonezya'da Kavun Hasadı

27.08.2022 09:41
Endonezya'da Kavun Hasadı

WONOGİRİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Wonogiri bölgesinde kavun hasadı yapan çiftçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

WONOGİRİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Wonogiri bölgesinde kavun hasadı yapan çiftçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Kavun Hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Kavun Hasadı - Son Dakika
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