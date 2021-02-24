Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi - Son Dakika
BBC

Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi

24.02.2021 03:52
Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi, System.String[]

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow'u çocukken taciz ettiğine ilişkin iddia, dört bölümlük bir belgesel serisinde bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow'u çocukken taciz ettiğine ilişkin iddia, dört bölümlük bir belgesel serisinde bir kez daha gündeme geldi.

HBO televizyon kanalında yayınlanmaya başlanan belgeselde, ilk kez Dylan Farrow'un çocukken kaydedilmiş görüntüleri yer alıyor. Söz konusu görüntülerde Dylan Farrow, "tavan arasında" yaşandığını söylediği tacizi anlatıyor.

Bu kamera kayıtları, iddiaya konu olan tacizden günler sonra kaydedildi.

Son belgeselin "yalanlarla dolu" olduğunu savunan Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı.

Savcılığın atadığı psikologlar, Dylan Farrow'un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.

Ancak daha sonra savcılardan biri, Allen'ın yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen, çocuğu korumak için dava açmamayı tercih ettiğini söylemişti.

Woody Allen, bu iddiaların eşi, Mia Farrow tarafından ortaya atıldığını savundu.

Belgeselde yeni hangi iddialar bulunuyor?

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, belgeselde iki dikkat çekici bölüm yer alıyor.

Bunlardan birincisi 1993 yılında, Allen'ın savunma ekibi tarafından yönetmenin suçsuzluğuna kanıt olarak gösterilen psikolojik değerlendirme süreci ile ilgili.

O dönem, üvey kızı Dylan Farrow ile yaşadıklarına ilişkin yapılan görüşmelerde kullanılan teknikler, birden fazla çocuk psikoloğu tarafından "travma tekrarına" neden olacağı için geçersiz olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma sürecinde yapılan, toplam dokuz görüşmede 7 yaşındaki Dylan'ın "tutarsız" ifadelerde bulunduğu sonucuna varılmıştı.

Belgesel, o dönem soruşturmaya atanan New Yorklu sosyal hizmetler görevlisinin de ünlü yönetmenin ifadelerine inandığını ortaya koydu.





Dylan Farrow'un ilk kez yayınlanan videoları

Belgeselde, Mia Farrow'un 7 yaşındaki Dylan ile yaptığı konuşmalar da kamuoyu tarafından ilk kez görülüyor.

Bu video kamera kayıtlarında Dylan, babasının "özel yerlerine" nasıl dokunduğunu gösteriyor. Bu görüntülerin kullanılmasının, bugün 35 yaşında olan Dylan Farrow tarafından özel olarak istendiği de belirtiliyor.

Belgesele bu videolarla ilgili değerlendirmede bulunan birden fazla çocuk psikoloğu, bunların tacize uğramış bir çocuğun ifadeleri ile bağdaştığı sonucuna vardı.

Belgeselin baş araştırmacısı olan Amy Herdy de, "Tüm belgeler ve kayıtlara bakıldığında, benim görüşüm, Dylan'ın Woody Allen tarafından taciz edildiği gerçeğine işaret ediyor" diyor.

Dylan ve eşi ne yanıt verdi?

Belgeselde ayrıca Wood Allen'ın daha sonra evlendiği Mia Farrow'un evlatlık çocuklarından Soon-Yi ile de reşit olmadan cinsel ilişki kurduğu iddiası yer alıyor.





Woody Allen ve Soon-Yi adına Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada ise belgesel "baştan savma bir kişilik suikasti ürünü" olarak tanımlandı.

"Bu belgeselcilerin doğruyu bulmak gibi bir arayışı yoktu. Bunun yerine, Farrow'larla yıllarca süren bir gizli işbirliği yaparak, yalanlarla dolu bu adaletsiz saldırıyı ortaya çıkardılar. Woody ve Soon-Yi'ye cevap için yalnızca birkaç gün verildi. Elbette bunu yapmayı reddettiler."

Allen ve daha önce eşini kamuoyu önünde savunan Soon-Yi, belgeselde yer almayı kabul etmedi. Belgeselde Allen'ın 2020 yılında yayınlanan otobiyografisinden bölümler yer aldı.

Belgeselde Allen ve Farrow'un birlikte oldukları dönemde evlat edindikleri Moses Farrow da yer almadı. Moses Farrow geçmişte, Dylan'ın annesi tarafından beyni yıkandığı iddiasıyla babasını savunmuştu.

Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi
Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi
Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi

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Son Dakika Dünya Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi - Son Dakika Dünya

BBC

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