Woohoobox Şubat 2019 Sürpriz Kutu Açılımı! / Çok Tatlı Kawaii Kırtasiye Ürünleri
41 dakika önce
Herkese Merhaba! Bu videoda, Woohoobox Şubat Ayı Sürpriz Kutusu'ndaki ürünleri sizler için yakından inceledim. Her zamanki gibi kutudan çok tatlı ve kullanışlı ürünler çıktı.
Herkese Merhaba! Bu videoda, Woohoobox Şubat Ayı Sürpriz Kutusu'ndaki ürünleri sizler için yakından inceledim. Her zamanki gibi kutudan çok tatlı ve kullanışlı ürünler çıktı. Umarım Beğenirsiniz canlarım. Favori ürününüzü yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca; videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, Hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler????
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:07 Kaynak: Youtube
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