Word Belgesi, Tek Bir Tık ile PowerPoint Sunumuna Dönüşecek! - Son Dakika

Microsoft firması, Web üzerinde Word kullanıcılarının metin tabanlı bir belgeyi, tasarım temalı bir PowerPoint sunumuna dönüştürmesine olanak tanıyan Transform adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Yeni Dönüştür komutu, Word'de Dosya> Dönüştür> PowerPoint sunumuna dönüştür menü seçenekleri altında bulunacak. Kullanıcıların dosyayı PowerPoint sunumuna dönüştürmek için bir Word belgesi açması gerekir. Bu yeni özellik Microsoft Office 365'in beta sürümündedir.

Dönüştür seçeneğinden sonra, Word kullanıcılarının sunum için bir tasarım temasını seçmesi ve ardından Web için PowerPoint'teki sonucu gözden geçirmesi gerekir. Yeni PowerPoint slaytları, kullanıcının OneDrive klasöründe depolanacaktır. Dönüştür özelliği şu anda yalnızca Office Insiders programındaki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bazı sınırlamalarla birlikte gelir.

Word Belgesi, Tek Bir Tık ile PowerPoint Sunumuna Dönüşecek!

Bu yeniliğin piyasaya sürülmesinden sonra, Microsoft'un yapay zekasını kullanarak belgenin tüm özetlenmiş bölümlerine dayalı olarak görüntüler, simgeler, videolar, temalar ve yazı tipleri içeren bir Powerpoint sunumu oluşturacak.

Microsoft göre; Office kullanıcılarının özelliği test etmesi için bir Word belgesi açması ve ardından Dönüştür'e tıklamasından sonra, yapay zekasının görsel bir sunum için birçok seçenek sunacaktır.

Dönüştürme şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve Internet Explorer veya Apple'ın Safari tarayıcısında çalışmaz. Muhtemelen bu, Firefox, Chrome ve Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısında çalıştığı anlamına gelir. PowerPoint ekibindeki bir program yöneticisi olan Mohit Anand göre; yeni özellik şu anda sadece Insider'lar için olsa da, kısa süre içinde tüm web kullanıcılarına dağıtılacağı söylüyor.

Ne yazık ki Microsoft, bu özelliğin metin ağırlıklı bir Word belgesini yapay zeka tarafından seçilen dijital varlıklarla bir PowerPoint sunumuna nasıl dönüştürdüğüne dair bir gösteri sunmadı.

Microsoft tarafından finanse edilen OpenAI'deki araştırmacı, Ocak ayında, metin tabanlı açıklamalardan çeşitli görüntüler üretebilen bir sinir ağı olan Dall- e'yi piyasaya sürdü. Microsoft, yıllardır PowerPoint slaytlarında yapay zekayı daha fazla kullanıma sokuyor. 2019'da, kullanıcılara bir fotoğrafın etrafında slaytlar oluşturabilecekleri, metnin okunabilirliğini artırabilecekleri ve sunumlara simgeler ekleyebilecekleri önerilerde bulunmak için PowerPoint Tasarımcısı özellik kümesini güncelledi.

Microsoft Office 13819.20006 Önizleme Sürümü Artık Kullanılabilir

Kısa süre önce Microsoft, Windows kullanıcıları için yeni Office Insider Preview Build 13819.20006'yı resmi olarak yayınladı. Ne yazık ki, bu yeni Insider Preview herhangi bir yeni özellikle birlikte gelmiyor. Bununla birlikte, bazı can sıkıcı hatalar için düzeltmeler getiriyor. Özellikle, Excel PDF dışa aktarma hatalarını giderecek. Ayrıca; Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Project'teki sorunlar için düzeltmeler de getirir.

En son Microsoft Office Insider Preview Build'a güncellemek için herhangi bir Office programını açın ve Dosya> Hesap> Güncelleme Seçenekleri> Şimdi Güncelle'ye gidin.