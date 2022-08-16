Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika
Üye Girişi

Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

16.08.2022 09:02
Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 16 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 16 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

16 Ağustos Wordle günün kelimesi: SEKİL

15 Ağustos Wordle günün kelimesi: TARİZ

14 Temmuz Wordle günün kelimesi: SORUM

13 Temmuz Wordle günün kelimesi: PUSMA

12 Temmuz Wordle günün kelimesi: KİSVE

11 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİDİK

10 Temmuz Wordle günün kelimesi: BEKÇİ

9 Temmuz Wordle günün kelimesi: SAVAK

8 Temmuz Wordle günün kelimesi: ROBOT

7 Temmuz Wordle günün kelimesi: LAÇIN

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

16 Ağustos Wordle İngilizce günün kelimesi: GRUEL

Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

YORUMLAR
500

Wordle, Soğuk Haber, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
14:17 Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
14:10 Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
14:18 Avrupa'da sıkıntı büyüyor! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 yükseldi
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement