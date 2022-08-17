Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika
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Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

17.08.2022 09:32
Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 17 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 17 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

17 Ağustos Wordle günün kelimesi: DİPLİ

16 Ağustos Wordle günün kelimesi: SEKİL

15 Ağustos Wordle günün kelimesi: TARİZ

14 Temmuz Wordle günün kelimesi: SORUM

13 Temmuz Wordle günün kelimesi: PUSMA

12 Temmuz Wordle günün kelimesi: KİSVE

11 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİDİK

10 Temmuz Wordle günün kelimesi: BEKÇİ

9 Temmuz Wordle günün kelimesi: SAVAK

8 Temmuz Wordle günün kelimesi: ROBOT

7 Temmuz Wordle günün kelimesi: LAÇIN

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

17 Ağustos Wordle İngilizce günün kelimesi: TWICE

Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

YORUMLAR
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Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle günün kelimesi nedir? 16 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

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Son Dakika Soğuk Haber Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wordle günün kelimesi nedir? 17 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne? - Son Dakika
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