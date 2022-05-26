WordPress 6.0 'Arturo' yayınlandı! İşte yenilikler

İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) pazarında yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip WordPress, dünyanın dört bir yanındaki pek çok web sitesinin altyapısını oluşturuyor. WordPress PHP ve MySQL üzerine kurulan ve GPLv2 lisansı altında dağıtılan açık kaynak kodlu yazılımın yeni sürümü bir süre önce yayınlandı. İşte WordPress 6.0 Arturo…
WordPress 6.0 Arturo güncellemesi ve yenilikleri
WordPress 6.0, adından da anlaşılacağı üzere Grammy ödüllü caz müzisyeni Arturo O'Farrill'den ilham alıyor. Yaklaşık 1.000 geliştirme ve hata düzeltmesini bünyesinde barındıran sürümün kararlılık, performans ve güvenlik gibi geliştirmelerden daha fazla yararlanılması için yüklenmesi öneriliyor.
WordPress 6.0 Arturo güncellemesiyle gelen yenilikler;
Gelişmiş Yazma Deneyimi
Stil Değiştirme
Daha Fazla Şablon Seçeneği
Entegre Modeller – Desenler
Ek Tasarım Araçları (Yeni sınır kontrolleri, renkler için şeffaflık seviyeleri, alandan tasarruf sağlayan yeni renkli panel tasarımı gibi özellikler)
Daha İyi Liste Görünümü
Blok Kilitleme Kontrolleri
İyileştirilmiş Performans
Erişilebilirliği artırmaya yönelik 50'den fazla güncelleme
Twitter, WordPress'e rakip oluyor
WordPress nasıl güncellenir?
Web sitenizi WordPress 6.0'a güncellemek için admin paneline giriş yapın. Başlangıç yani Dashboard sekmesinde görmüş olduğunuz "Şimdi güncelle" butonuna tıklayın. Daha sonra yeni sürüme geçme işlemi işlemini başlayacak. İşlem tamamlanana kadar siteniz bakım modunda kalacak, sonrasında ise normal seyrine geri dönecektir. Ayrıca arka planda güncellemeleriniz açıksa otomatik olarak yükleyebilirsiniz.
WordPress 6.0 Arturo sürümünde emeği geçen geliştiricilere de teşekkür edildi. Bu kapsamda paylaşılan isimler şöyle;
Matt Mullenweg
Héctor Prieto
Anne McCarthy
Peter Wilson
Adam Zielinski
Greg Ziólkowski
Ahmed Chaion
Colin Stewart
Nick Diego
Birgit Pauli-Haack
Milana Cap
Abha Thakor
Dan Soschin
Piotrek Boniu
Brian Alexander
Channing Ritter
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Son Dakika › Güncel › WordPress 6.0 'Arturo' yayınlandı! İşte yenilikler - Son Dakika