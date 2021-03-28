WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi kurumunda
kullanıcılara Wordpress'i önerdi.
Tozak; özgür yazılımı, ücretsiz oluşu ve çok fazla kaynağın
olmasından dolayı web sitesi kuranlara Wordpress'i kullanabileceklerini
söyledi.
Başlangıçta herhangi bir site kurarak daha sonrasında onun
başka bir siteye dönüştürülebileceğini belirtti. İşletmelerin kurumsal
sitelerini herhangi bir web tasarımcıya ihtiyaç duymadan kendilerinin
oluşturabileceklerini veya yeni çıkarılan ürün için anında web sitesi
oluşturulabileceğini, bunun için sadece alan adı ve hosting alınmasının yeterli
olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Wordpress Neden Tercih Edilmeli? - Son Dakika Ekonomi