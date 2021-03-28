Wordpress Neden Tercih Edilmeli?

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi kurumunda

kullanıcılara Wordpress'i önerdi.

Tozak; özgür yazılımı, ücretsiz oluşu ve çok fazla kaynağın

olmasından dolayı web sitesi kuranlara Wordpress'i kullanabileceklerini

söyledi.

Başlangıçta herhangi bir site kurarak daha sonrasında onun

başka bir siteye dönüştürülebileceğini belirtti. İşletmelerin kurumsal

sitelerini herhangi bir web tasarımcıya ihtiyaç duymadan kendilerinin

oluşturabileceklerini veya yeni çıkarılan ürün için anında web sitesi

oluşturulabileceğini, bunun için sadece alan adı ve hosting alınmasının yeterli

olduğunu ifade etti.