Words on Bathroom Walls Filmi - Son Dakika

Julia Walton’ın yazdığı romandan uyarlanan “Words on Bathroom Walls”, paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören Adam (Charlie Plummer) adında bir lise öğrencisine odaklanıyor. Sosyal hayatta zorluklar çeken Adam, hastalığını yaşıtlarından saklamayı vaat eden deneysel bir ilaç kullanmaya başlıyor.
Yönetmen: Thor Freudenthal
Senaryo: Julia Walton, Nick Naveda
Oyuncular: AnnaSophia Robb, Charlie Plummer, Devon Bostick, Walton Goggins, Molly Parker, Andy Garcia, Taylor Russell, Beth Grant, Lobo Sebastian, Drew Scheid, Jared Bankens, Evan Whitten, Aaron Dominguez, Cruz Abelita, Mary Austin, Alison Maccherone Gomez, Phil Blevins, Sean Michael Weber, Linzi Gray, Cheyenne Puga, Anthony J. Police, Reinaldo Faberlle, Austin Blackburn, Kellan Jackson, Justin Matthew Smith, Sherri Robinson, William Hutchings, Malcolm Burchett, Ellie Dusek, Darrell Rackley
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Words on Bathroom Walls
Yapımcı Firma: LD Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: LD Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2020
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