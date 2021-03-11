Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem girişimleri belli oldu - Son Dakika

Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem girişimleri belli oldu

11.03.2021 15:22
Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem girişimleri belli oldu, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 8'inci dönemi kendi alanlarında başarılı 8 girişim ile başlıyor.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 8'inci dönemi kendi alanlarında başarılı 8 girişim ile başlıyor.

Online olarak yürütülen ve 7'nci dönem girişimlerini Ocak ayında mezun eden Workup Girişimcilik Programı'nın 8'inci dönemi farklı dikeylerde 8 girişim ile yine online olarak başlıyor. Workup Girişimcilik Programı'nda yer almak için yapılan bin 500'ü aşkın başvuru arasından Workup takımı tarafından titizlikle seçilen 33 girişim, düzenlenen 4 ayrı sunum etkinliğinde Workup takımı, mentorları, mezunları ve İş Bankası'nın ilgili iş birimlerinden oluşan katılımcılara sunumlarını yaptı. Seçim süreci sonrasında belirlenen 8 girişim, Workup'ın 8'inci dönemine kabul edildi.

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor. Ocak ayında gerçekleşen Demo Day ile 7'nci dönemi tamamlanan ve bugüne kadar 98 girişimin kabul edildiği programdan 74 girişim mezun oldu. Programa kabul edilen girişimler check-up sürecine alınarak yapılan birebir görüşmeler ile girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kişiselleştirilmiş bir program sunuluyor. Programda; kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve yazılım alanlarında iş gücü desteği sunuluyor. Ayrıca, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurtiçi ve yurtdışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sağlanıyor.

Workup 8'inci dönem girişimleri şu şekilde:

Ecording: Kendi geliştirdikleri insansız hava araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları yaparak küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim (ecording.org)

Efilli: Web siteleri tarafından kullanılan çerezlerle ilgili izinlerin kolay ve anlaşılır bir şekilde toplanmasını sağlayan çerez yönetimi platformu (efilli.com)

Finfree: Yatırımcı davranış verisini mobil bir platform vasıtasıyla toplayarak analiz eden yapay zeka algoritmaları üzerine çalışan bir fintech girişimi (finfree.co)

Livad: Canlı yayınlara odaklanan platformlarda markaların reklam ve kampanyalarını, bağlamsal ve izleyicinin dikkati çekecek bir zamanlama ile etkileşim oluşturarak yayınlanmasını sağlayan reklam teknolojileri girişimi (livad.stream)

Retter Business Services: Son kullanıcıya hizmet veren kurumların ve tüm yazılım şirketlerinin, PaaS (platform as a service) olarak kullanacağı bulut tabanlı iş uygulamaları platformu (rettermobile.com)

The Academys: Espor kullanıcılarına eğitimler veren ve içerik üretimi, sosyal medya ve kanal yönetimi, markalaştırma, sponsorluk gibi hizmetlerle markaların Espor entegrasyonunu sağlayan girişim (theacademys.com.tr)

Urclimate: Geçmiş dönem hava durumu bilgisini kullanarak finans, sigorta gibi sektörler için risk verisi üreten girişim (alkazar.com.tr)

Beklemesen: Self servis hizmet veren kahve satıcılarında, müşterilerin zamandan tasarruf edebilmesi için siparişlerini önceden online oluşturup, ödemelerini sağladıkları; sonrasında müşterinin siparişini işyerinden kendisinin teslim aldığı bir pazaryeri platformu (beklemesen.com) - İSTANBUL

Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem girişimleri belli oldu

Girişimcilik, İş Bankası, Espor, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem girişimleri belli oldu - Son Dakika


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