Son Dakika Haberleri: Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi

Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi

44 dakika önce

Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.

Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi, System.String[]
Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 

Ekonomi
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