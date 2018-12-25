Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi
44 dakika önce
Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.
Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28
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