Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi

Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.

Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.

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