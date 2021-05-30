World Api Expo 2021 Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

Balparmak'ın ana sponsorluğunu üstlendiği Uluslararası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis kongrelerini kapsayan World Api Expo, çevrim içi gerçekleştirildi.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Arı Günü'nde başlayan World Api Expo'da, 1. Uluslararası Apiterapi Ortak Kongresi (IFA, FELAPI, ApiDer), Uluslararası Propolis Araştırma Grubu (IPRG) Konferansı ve Türkiye Arıcılar Birliği Arıcılık Zirvesi olmak üzere 3 etkinliğe ev sahipliği yapıldı.

Balparmak, Apiterapi Derneği tarafından 20-29 Mayıs'ta çevrim içi düzenlenen Uluslararası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis Kongreleri'ni kapsayan World Api Expo'nun ana sponsoru oldu.

Balparmak, bilimsel oturumlarda Ar-Ge Merkezi uzman araştırıcılarından Tuğçe Daştan'ın TÜBİTAK tarafından desteklenen "Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Arı Polenlerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Standart Polen Eldesi" konulu araştırma proje sonuçlarını paylaşırken, uzman araştırıcılardan İlknur Çoşkun ise TAGEM tarafından desteklenen ve devam eden "Arı sütü üretiminde farklı besleme, saklama, ve ambalajlama tekniklerinin kalite parametrelerine ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerine etkilerinin belirlenmesi" konulu araştırma projesinin besleme konusunda elde edilen ilk bulgularını paylaştı.

Balparmak, Ar-Ge Merkezi uzmanlarının bilimsel programda yer alan sunumlarının yanı sıra 4 ayrı özel oturumda konusunda uzman akademisyenleri ağırlayacak. Prof Dr. Erdem Yeşilada'nın konuşmacı olduğu oturum, "Doğanın Şifa Veren Çok Amaçlı İş Birliği: Apiterapi+Fitoterapi" başlığıyla gerçekleşti.

Dr. Etil Güzelmeriç ise "Propolisin Kaynağı: Sağlığa Faydaları Açısından Kritik Nokta" başlıklı bir konuşma yaptı. Prof Dr. Sibel Silici, gebe ve bebeklerde propilen glikol (propolis ekstraksiyon çözücü) tehlikesi konusunu ele alırken, Prof Dr. Osman Sağdıç, piyasada satılan ticari propolis örneklerinin biyoaktif bileşenlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı'nın yer aldığı oturumda ise "Türkiye'de Sürdürülebilir Arıcılığın Sağlanmasına Yönelik Eğitim Programı: Balparmak Arıcılık Akademisi ve Akademi"nin faaliyetleri ele alındı.

"Uluslararası kongre zincirinin ülkemiz liderliğinde düzenlenmesi gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, World Api Expo'nun ulusal ve uluslararası bilim insanlarını, sektör temsilcileri, dernek ve federasyonları buluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkileyen pandemi sürecince tüm toplumlarda farkındalığı artan başta propolis olmak üzere arı sütü, polen, apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin ve bu ürünlerin tedavi desteği olarak kullanıldığı Apiterapi uygulamalarındaki bilimsel gelişmelerin ele alınan uluslararası kongre zincirinin ülkemiz liderliğinde geniş katılımlı olarak düzenlenmesi bize gurur verdi. World Api Expo Kongresi, bilimsel çıktılarının öneminin yanı sıra uzun bir aradan sonra konuyla ilgili farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek iletişim kurmalarını sağladığı için bizleri çok heyecanlandırdı. Bu açıdan kongrede ana sponsor olarak görev almaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isteriz."