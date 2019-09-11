'World Drone Cup' dünyanın en yetenekli pilotlarını ağırlayacak

Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek World Drone Cup'ın yürütücülüğünü üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine destek sağlayacak.



Savunma sanayi sektöründe mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren STM'nin yeni hedef ve projeleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla konuşuldu. Kurumun hedefleri kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup, Teknofest İstanbul'da 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 38 ülkeden 64 pilot ağırlayacak. İki Türk pilotun da yer alacağı yarışların yanı sıra, drone pilotu olma deneyimini merak eden gençlere yönelik STM standında World Drone Cup simülasyon oyununda yarışma fırsatı sunulacak.



"Türkiye'de yapılan çalışmaların dünyaya tanıtılması çok önemli"



Teknofest öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Teknofest'in ilk yılından bu yana en büyük destekçilerinden bir tanesiyiz. Bu yılda World Drone Cup'un 'Dünya Drone Şampiyona'sının ana sponsoruyuz. 68 takım yarışacak, iki tane Türk oyuncumuz var ve 38 farklı ülkeden katılımcılar olacak. Türkiye'de yapılan çalışmaların dünyaya tanıtılması çok önemli. İkincisi ise dünyanın genelinde gençler arasında ilgi çeken bu drone yarışmalarının Türkiye'de düzenlenmesi, bizim kendi gençlerimizin de bu alana ilgisinin artırılması ve motivasyonunu sağlaması açısından çok önemli. Çocukların aslında kafasında, havacılığa, teknolojiye, otonom sistemlere olan ilginin uyanması ile birlikte bu çocuklar bu ilgi alanlarında çok ciddi bilgi birikimine ulaşabiliyorlar. Şaşırtıcı olan şey geçen sene yapay zeka konusunda birinci olan grup lise grubuydu yani üniversite gruplarına geçip bir lise grubu birinci olmuştu. Demek ki çocukların ilgi alanlarına doğru şekilde yönlendirilirlerse baştan itibaren çok büyük kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. World Drone Cup'un yarışma alanının birebir kopyasını siber ortamda bir oyun olarak tasarladık. İsteyen çocuklarımız da orada siber ortamda uçuracağız ve yarışmalara dahil olmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"Gerçekleşmesini beklediğimiz 1,5 milyar doların üzerinde proje portföyümüz var"



Konuşmasında Türkiye'nin gemi konusunda ihracatına değinen İkinci, "Biziz üç tane ana konumuz var. Bunlardan şu anda ihracat potansiyeli olarak en önde giden sektör savaş gemisi tasarımı ve modernizasyon projeleri. Bu kapsamda Pakistan başta olmak üzere birçok ülkede vermiş olduğumuz teklifimiz ve şu anda devam etmekte olan projelerimiz var. Bunların ilki Pakistan için gerçekleştirmiş olduğumuz deniz ikmal gemisi. Bu gemi tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Türkiye'nin alt yük gemicileri tarafından bütün parçaları oluşturuldu ve Pakistan'da Karaçi tersanesinde onların işçileriyle orada yapıldı. Yapmış olduğumuz gemi Pakistan ordusunun en büyük ve en modern gemisi olarak Pakistan Deniz kuvvetleri ne hizmet etmektedir. Buradaki yapılan çalışmalar ne anlama geliyor diye bakacak olursak; yıllarca Türkiye'nin yapmış olduğu dışarıdan aldığı mühendislikle gemicilik faaliyetlerini aslında dünyadaki birinci sınıf askeri gemi ihracatçısı statüsüne getirdiğimiz bir çalışmadır. Türkiye artık kendi teknolojisini ihraç ederek başka dost ülkelerde bu teknolojiyi kullanarak onların içinde gemi inşa edebilecek bir kabiliyete ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye'nin özellikle ticari gemi konusunda ihracat potansiyelini askeri gemilerde de göstermesini ve askeri gemi ihracatınında çok ciddi bir ihracat kalemi olarak gerçekleşmesini hedefliyor. Bu hedefe de hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bunun akabinde şu anda yaklaşık 20'ye yakın ülkede bunun içerisinde Güney Amerika'da yer alan ülkeler var, Orta Doğu'da yer alan ülkeler var, Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi ülkeler var. Bunların hepsiyle mutlaka gemi ihracatı konusunda görüşmelerimiz var. Şu anda bizim gerçekleşmesini beklediğimiz 1,5 milyar doların üzerinde bir proje portföyümüz var" ifadelerini kullandı.



"Kargu dronelerimizi bir sürü halinde hareket ettirmeyi ve sürü halinde saldırı yapma becerisini kazandırdık"



Son olarak kargu droneleri ile ilgili bilgi veren İkinci, "Firmamız olarak 2018'in sonunda kargu dronelerimizi bir sürü halinde hareket ettirmeyi ve sürü halinde saldırı yapma becerisini kazandırdık. Bunu sahada Türkiye'de ilk başarılı olarak deneyen firmayız. 30'un üzerindeki dronemiz Ankara'da bir görevi başarılı olarak hakkıyla yerine getirdi. Harekat yaptı ve geri geldi. Bunu harekat sahasında bizden sonra şu ana kadar yapan olmadı. Bizler yaklaşık üç yıl önce aslında dünyadaki yeni trendi takip ederek yine aynı mantıkla mikro uydu ve takım uydu konseptine yatırım yaptık. Şu anda ilk uydumuzu inşallah 2021'in ortasında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL