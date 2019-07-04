Son Dakika Haberleri: World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" Ödülü
Son Dakika Ekonomi Haber

World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" Ödülü

1 saat önce

TEB Özel Bankacılık, uluslararası finans yayın kuruluşlarından World Finance'in "World Finance Bankacılık Ödülleri 2019"da (World Finance Banking Awards) kapsamında "Türkiye'de En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazandı.

World Finance'ten TEB'e
TEB Özel Bankacılık, uluslararası finans yayın kuruluşlarından World Finance'in "World Finance Bankacılık Ödülleri 2019"da (World Finance Banking Awards) kapsamında " Türkiye'de En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazandı.
2019 yılına uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından ödüllendirilerek başlayan TEB Özel Bankacılık, sunduğu hizmetlerle ödüllendirilmeye devam ediyor. Finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan ve dünya finansı, finans endüstrisi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi alanında yayın yapan World Finance Dergisi, World Finance Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık'a "En İyi Özel Bankacılık" ödülü verdi.
World Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından bu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık Merkezlerimiz ve Şube İçi Hizmet Noktalarımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiriyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:20 Kaynak: DHA
Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]