World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu - Son Dakika Dünya

World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

6 saat önce

Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı.

World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu, System.String[]

Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'ın son gününde Fransız judoka Fanny Estelle Posvite güne damgasını vuran kadın judoka oldu. -78 kilo kategorisinde yarışan Posvite diğer bir Fransız rakibi eski dünya şampiyonu Audrey Tcheumeo'yu alt ederek ilk Masters altın madalyasını kazandı.


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"Maçı kazandığım için çok iyi hissediyorum. Bugün hiç korkmadan mücadele ettim. Sanırım bu sayede başarılı oldum."


Fanny Estelle Posvite, Fransız judoka

-78 kilo kategorisi


Erkekler ağırsiklet kategorisinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları'nda madalya kazanan Japon Hisayoshi Harasawa altın madalyaya uzandı. Rakibi Lukas Krpalek'in sakatlanması sebebiyle final maçı gerçekleşmedi. Böylelikle Japon judoka podyumda birinci sırada yer aldı.

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Estelle, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:32 
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