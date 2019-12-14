World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'ın son gününde Fransız judoka Fanny Estelle Posvite güne damgasını vuran kadın judoka oldu. -78 kilo kategorisinde yarışan Posvite diğer bir Fransız rakibi eski dünya şampiyonu Audrey Tcheumeo'yu alt ederek ilk Masters altın madalyasını kazandı.





widget--size-fullwidth widget--align-center"> "Maçı kazandığım için çok iyi hissediyorum. Bugün hiç korkmadan mücadele ettim. Sanırım bu sayede başarılı oldum."

Fanny Estelle Posvite, Fransız judoka -78 kilo kategorisi



Erkekler ağırsiklet kategorisinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları'nda madalya kazanan Japon Hisayoshi Harasawa altın madalyaya uzandı. Rakibi Lukas Krpalek'in sakatlanması sebebiyle final maçı gerçekleşmedi. Böylelikle Japon judoka podyumda birinci sırada yer aldı.