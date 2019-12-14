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World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu
6 saat önce
Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı.
Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'ın son gününde Fransız judoka Fanny Estelle Posvite güne damgasını vuran kadın judoka oldu. -78 kilo kategorisinde yarışan Posvite diğer bir Fransız rakibi eski dünya şampiyonu Audrey Tcheumeo'yu alt ederek ilk Masters altın madalyasını kazandı.
Erkekler ağırsiklet kategorisinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları'nda madalya kazanan Japon Hisayoshi Harasawa altın madalyaya uzandı. Rakibi Lukas Krpalek'in sakatlanması sebebiyle final maçı gerçekleşmedi. Böylelikle Japon judoka podyumda birinci sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:32
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