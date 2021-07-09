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World of Warcraft'ın kutu oyunu çıkıyor

World of Warcraft'ın kutu oyunu çıkıyor

09.07.2021 09:28

World of Warcraft ve Pandemic serisi arasındaki masa oyunu iş birliği, kısa bir YouTube fragmanı aracılığıyla tanıtıldı.

Wrath of the Lich King DLC'sini tema alan bu kutu oyunu 2021 Sonbahar'da piyasaya sürülecek.

Ayrıntılar şu anda çok az, ancak videonun sonunda tahta, zar ve bazı oyun parçaları görülüyor. Lich King'in yanı sıra (ki bu, oyunda aktif bir role sahip olacağı izlenimini alıyoruz), onun ölümsüz Scourge köleleri de oyunda ciddi role sahip olacak. Bu da oyunda Corrupted Blood hastalığının tasvir edilebileceğini gösteriyor.

Görünüşe göre Scourge, Pandemic'in bu özel versiyonunda hastalık tarafında yerini alıyor ve eğer orijinaline benziyorsa haritanın bir yerden bir yere yayılacaklar. Rakip oyuncular tarafından durdurulmazlarsa domino etkisi şeklinde tüm haritayı ellerine geçirecekler.

Şaşırtıcı bir şekilde, savaşacağımız tek düşman daha küçük Scourge minyatürleri değil, YouTube gösterimi sırasında daha büyük modeller de göze çarpıyor. Sadece dövüş ve savunma simgelerinin ekran boyunca yuvarlandığını varsayabileceğim zarlar, savaşta daha aktif bir rol almamız gerektiğini gösteriyor.

Bunlardan bahsetmişken, oyunun oynanabilir karakterleri WoW'un ana karakterleri Sylvanas, Thrall ve Varian Wrynn gibi görünüyor (hepsinin Wrath of the Lich King DLC'de bir rol oynadığı düşünüldüğünde bu da mantıklı).

Pandemic kutu oyunu normalde genel olarak beş kahraman içerdiğinden, tam açıklama yapıldığında bu isimlere bir kaç World of Warcraft karakterinin daha ekleneceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: Turkmmo
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