World of Warcraft'ın Rise of Azshara isimli 8.2 güncellemesi 25 Haziran'da geliyor. Blizzard, oyuncuları iki yeni bölgeyle tanıştıracak olan yeni büyük güncellemenin bir fragmanını da paylaştı. Azeroth'un Heart of Azeroth ve Azerite Armor ilerleme sisteminden sıkılan oyuncular için Rise of Azshara'ya bir cennet gözüyle bakabilirsiniz; zira oyunun daha kolay ve eğlenceli olması için birçok çalışma sağlanmış.Bu güncelleme, Battle for Azeroth'un ikinci büyük güncellemesi ve bu da yeni ve heyecan verici şeyler keşfetmek demek oluyor. Rise of Azshara aynı zamanda uzun süren başarımları elde etmekten sıkılan oyuncular için uçma özelliği, yeni ekipman, yeni zırh ve Heroic zorluk derecesini de oyuna getiriyor.9 Temmuz'da 3. Sezon, Azshara's Eternal Palace yağmasıyla başlayacak ve PVP rütbe sistemine sıfırlama gelecek. Bu güncellemede birçok heyecan verici şey bulunuyor ve eğer 8.2 yaması, oyuncuların Battle for Azeroth ile ilgili sevmediği her şeyi düzeltemezse bile getirdiği yeniliklerle bu açığı kapatacak gibi görünüyor.