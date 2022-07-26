World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi açıklandı

Son Güncelleme: 26.07.2022 09:34

Blizzard Entertainment'ın popüler devasa çok oyunculu rol yapma oyunu World of Warcraft'ın yeni içerik genişlemesi Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi yeni fragman ile duyuruldu.

World of Warcraft'ın YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile popüler MMORPG serisinin yeni içerik genişlemesi Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi duyuruldu.

WORLD OF WARCRAFT WRATH OF THE LICH KING CLASSIC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blizzard Entertainment, geçen hafta sızdırılan çıkış tarihinin doğru olduğunu onayladı ve World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, 26 Eylül 20222de çıkış yapacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Northrend'in donmuş dünyasında Arthas Menethil'e karşı savaşı detaylandıran Wrath of the Lich King, World of Warcraft'ın en iyi genişlemesi olarak biliniyor ve yeni çıkacak Classic versiyonu ile birkaç farklı değişiklik vaat ediliyor.

LICH KING

Onun kötülüğü efsanedir. Onun gücü ve kötülüğü eşsizdi. Ölümsüz Scourge'un Efendisi, lanetli runeblade Frostmourne'un sahibi ve yaşayanların düşmanı olan Lich King, Azeroth'taki tüm yaşam sönene kadar hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Efsaneyi yeniden yaşayın ve saltanatına son verin.

DEATH KNIGHT

Ölüm Şövalyesi'nin nekromantik yeteneklerinde ustalaşın ve silahlarınızı güçlendirmek için sınıfa özel Runecarving mesleğini kullanın. Başlangıç seviyesi 55 olan yeni bir Ölüm Şövalyesi karakteri yaratın ve kendi kaderinizi oluşturmak için Lich King'in zincirlerini kırın.

World Of Warcraft, Blizzard, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Demet Akalın'dan Gülden Karaböcek yorumu Tuğba Ekinci'yi çileden çıkardı
09:24 Demet Akalın'ın Gülden Karaböcek için yaptığı "Enişteci" yorumuna Tuğba Ekinci'den tepki
09:09 Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün
09:05 Slovenya'da Fenerbahçelilere skandal tezahürat: Türkleri öldürün
08:26 Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler
08:22 Maribor-Fenerbahçe maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
08:23 Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi
08:23 Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda
08:19 Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi
08:18 Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 10:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement