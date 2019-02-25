Son Dakika Haberleri: World Shopfitting-Design'ın Yeni Web Sitesi Yayına Başladı

World Shopfitting-Design'ın Yeni Web Sitesi Yayına Başladı

39 dakika önce

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE'nin Almanya merkezli şirketi WORLD Shopfitting&Design'ın yeni web sitesi www.ucgeworld.com yayın hayatına başladı.

World Shopfitting-Design'ın Yeni Web Sitesi Yayına Başladı, System.String[]
Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE'nin Almanya merkezli şirketi WORLD Shopfitting&Design'ın yeni web sitesi www.ucgeworld.com yayın hayatına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven "Perakende ve lojistik sektörüne uluslararası platformda daha kolay ulaşabilmek ve hizmet verebilmek için, Avrupa'nın başlıca yatırım merkezlerinden biri olan Almanya Köln'de WORLD Shopfitting&Design şirketimizle yaklaşık bir yıldır hizmet vermekteyiz. Bu yapılanmamız, 90 ülkeye ihracat yapan ve global perakende markalarının tercihi bir firma olarak uluslararası faaliyet gösteren müşterilerimize depolama, nakliye, montaj, satış sonrası hizmetler ve gümrükleme konularında yüksek avantaj sağlıyor. WORLD Shopfitting&Design firmamızın mobil uyumlu ve kullanıcı dostu yeni web sitesi www.ucgeworld.com da bu yapılanmamızın gücünü yansıtan içerik ve tasarımıyla yayına alındı. ÜÇGE GRUP şirketlerinin faaliyet alanları, mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleriyle ilgili projeler, ürünler ve güncel haberlerin yer aldığı sitenin, dinamik yapısıyla global perakende sektörünün de ilgi odağı olacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Ekonomi
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