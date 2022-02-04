Çok oyunculu taktiksel FPS oyun World War 3, Herkese Açık Stres Testi kapsamında 3 Şubat TSİ 15.00'ten 7 Şubat 15.00'e kadar ücretsiz oynanabilecek.
Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı bulunan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu World War 3, 3-7 Şubat tarihleri arasında herkese açık stres testini paylaştı. World War 3'nin stres testine katılıp oyunu deneyimlemek için aşağıdaki adımları izleyiniz.
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Herkese Açık Stres Testi, 3 Şubat TSİ 15.00'ten 7 Şubat TSİ 15.00'e kadar Kapalı Beta Testi dahilinde yapılacak sınırlı süreli bir etkinliktir. World War 3'yi şu anda yalnızca Kapalı Beta Paketi satın alan oyuncular oynayabiliyor ama Herkese Açık Stres Testi erişilebilir olduğunda herkes World War 3 Kapalı Beta Testi'ni oynayabilecek.
Son Dakika › Gamegar › World War 3, 7 Şubat tarihine kadar ücretsiz oldu! - Son Dakika