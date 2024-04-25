Worldcoin, PayPal ve OpenAI ile İş Birliği Yapmayı Planlıyor

Kripto

Worldcoin'in geliştiricisi Tools for Humanity, PayPal ve OpenAI ile büyük bir iş birliğine adım atmak üzere. Worldcoin projesinin arkasındaki güç olan Tools for Humanity, teknoloji ve finans alanlarının liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Worldcoin'den Yeni Ortaklık Adımları

Iris tarama temelli kripto projesi Worldcoin'i hayata geçiren Tools for Humanity ekibi, teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen isimleriyle iş birliği yapmayı planlıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre, ekip bu bağlamda ödeme sistemleri devi PayPal ve yapay zeka öncüsü OpenAI ile ortaklık fırsatlarını değerlendiriyor. Bununla birlikte kurulacak ortaklıkla ortaya çıkacak iş birliklerinin detayları henüz netleşmediği aktarıldı.

Daha önce siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Okta Inc ile kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirmek adına anlaşma yapan Tools for Humanity, şimdi de daha büyük bir çapta iş birliklerine yelken açmayı hedefliyor.

Worldcoin, kullanıcıların irislerini özel bir küre aracılığıyla tarayarak dijital bir kimlik kataloğu oluşturuyor ve karşılığında kullanıcılara kripto para birimi olan Worldcoin (WLD) sunuyor. Son verilere göre, WLD geçtiğimiz günlerde yüzde 4,20 düşüş yaşayarak 25 Nisan itibarıyla 4,88 dolardan işlem gördü. WLD'nin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 951,9 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Projeye dair gelecek planlar arasında, 2024 yazında Ethereum Layer 2 (Katman 2) tabanlı "World Chain" adlı bir ağın devreye alınması bulunuyor. Bu ağ, doğrulanmış kullanıcıların botlarla kıyasla öncelikli işlem yapabilmesini sağlayacak bir sistem üzerinden işleyecek.

Geliştirme aşaması devam eden Worldcoin, bazı ülkelerde sorunlarla karşılaşıyor. Örneğin İspanya, Portekiz ve Kenya, vatandaşlarının iris bilgilerinin taramasını engellemek için adımlar atmış durumda. Son olarak Tools for Humanity'nin başkanı ve kurucu ortağı olan Sam Altman, aynı zamanda ChatGPT gibi popüler yapay zeka uygulamalarını geliştiren OpenAI'ın da eş başkanlık görevini yürütüyor.