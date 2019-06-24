WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor
1 saat önce
27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08
27. WorldFood İstanbul
Fuarı, 4-7 Eylül
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.
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