WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor

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AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti

Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!

Ekrem İmamoğlu'nun oyunu en çok arttırdığı ilçeler belli oldu!