Son Dakika Haberleri: WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor
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WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor

1 saat önce

27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor, System.String[]
27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08 
Eylül, İstanbul, Ekonomi
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