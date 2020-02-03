Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak - Son Dakika Ekonomi

Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak

6 saat önce

Fransa merkezli ödeme hizmetleri şirketi Worldline SA, dünyanın en büyük dördüncü ödeme hizmeti şirketini oluşturmak için ödeme sistem çözümleri şirketi Ingenico Group'u 7.8 milyar euro nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu.

Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak, System.String[]

Fransa merkezli ödeme hizmetleri şirketi Worldline SA, dünyanın en büyük dördüncü ödeme hizmeti şirketini oluşturmak için ödeme sistem çözümleri şirketi Ingenico Group'u 7.8 milyar euro nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu.

Anlaşmanın maddelerine göre, Ingenico hissedarlarına hisse başına 123.10 euro veya nakit ve hisse senedi karışımı, bir aylık hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatı üzerinden yüzde 24 prim alacak. İşlem sonrası Ingenico hissedarları yeni şirkette yüzde 35 hisseye sahip olacak.

Worldline'ın CEO'su Gilles Grapinet'in birleşmiş şirketin CEO'su olurken, Bernard Bourigeaud'un da yönetim kuruluna başkanlık etmesi bekleniyor.

Ingenico Group, 2007 yılında, 1998 yılından itibaren Türkiye distribütörlüğünü yürüten firmayı satın alarak, Türkiye pazarına doğrudan girdi. Ingenico terminallerinin bakım-onarım hizmetini de veren Ingenico Türkiye, bankacılık ve ödeme sistemleri sektörüne ayrıca, ödeme terminalleri, terminal yönetim sistemleri, temassız ödeme çözümleri gibi bir yelpazede ürünler sunuyor.


Türkiye, Fransa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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