Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney: "Destek paketleri sağlık turizmine nefes oldu" - Son Dakika

Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney: "Destek paketleri sağlık turizmine nefes oldu"

09.11.2020 13:11
Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney:

Sağlık turizmi alanında başarılı işlere imza atan Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney, devletin verdiği teşvik ve destek paketlerinin pandemi sürecinde sağlık turizmini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

Sağlık turizmi alanında başarılı işlere imza atan Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney, devletin verdiği teşvik ve destek paketlerinin pandemi sürecinde sağlık turizmini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

Özellikle pandemi başlangıcında karantina süreçlerine bağlı olarak bir çok havalimanının kapalı olması sebebiyle tedavi için ülkemize gelmek isteyen yabancı hastaların sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Tüney, "Bu süreçlerden haliyle en çok turizm sektörü olumsuz etkilendi. Sağlık turizmi için devletin verdiği teşvikler, sektörlere sunular destek paketleri iş sahiplerini bu zor dönemde bir nebze rahatlatmış oldu" dedi.

2023 yılı için sağlık turizminde Türkiye'nin 20 milyar dolar hedefi olduğuna dikkat çeken Oktay Tüney, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemize turistin girmesi döviz kazancını arttırdığı için bu ve buna benzer iş kollarının daha da arttırılması gerekiyor. Hatta yurt dışında tanıtım danışmalık acentelerin kurulması ülkemizin sağlık sektöründe geldiği noktayı anlatmak için etkili olacaktır. Reklam, acenta gibi yurt dışı faaliyetler devlet teşviki ile kolaylıkla yapılabilir. Bu süreci en rahat atlatmanın yolu devlet -vatandaş işbirliğinden geçiyor." - OSMANİYE

Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney: Destek paketleri sağlık turizmine nefes oldu

Sağlık turizmi, Turizm, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Worldplast Hair Center CEO'su Oktay Tüney: 'Destek paketleri sağlık turizmine nefes oldu' - Son Dakika Ekonomi


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