Son Dakika Haberleri: WorldStar 2019’dan Türkiye'ye 22 ödül

WorldStar 2019’dan Türkiye'ye 22 ödül

44 dakika önce

Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen WorldStar 2019 Yarışması'nda Türkiye 22 ödül birden kazanarak en çok ödülü alan ikinci ülke oldu.

WorldStar 2019’dan Türkiye'ye 22 ödül, System.String[]
Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen WorldStar 2019 Yarışması'nda Türkiye 22 ödül birden kazanarak en çok ödülü alan ikinci ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 

Ekonomi
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