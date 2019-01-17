WorldStar 2019’dan Türkiye'ye 22 ödül
44 dakika önce
Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen WorldStar 2019 Yarışması'nda Türkiye 22 ödül birden kazanarak en çok ödülü alan ikinci ülke oldu.
Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen WorldStar 2019 Yarışması'nda Türkiye
22 ödül birden kazanarak en çok ödülü alan ikinci ülke oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25
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