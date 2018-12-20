Worldsteel: Kasım'da Küresel Ham Çelik Üretimi Yüzde 5.8 Arttı
13 saat önce
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Kasım ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 148.6 milyon tona çıktığını açıkladı.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Kasım ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 148.6 milyon tona çıktığını açıkladı.
Worldsteel verilerine göre Çin'in Kasım'da ham çelik üretimi, yıllık yüzde 10.8 artarak 77.6 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde Japonya yüzde 0.5 düşüşle 8.7 milyon ton, Güney Kore yüzde 1.1 artışla 5.9 milyon ton üretim yaptı. Türkiye'nin Kasım'da üretimi yüzde 2.1 düşerek 3.1 milyon tona geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:54 Kaynak: DHA
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