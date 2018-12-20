Worldsteel: Kasım'da Küresel Ham Çelik Üretimi Yüzde 5.8 Arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Kasım ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 148.6 milyon tona çıktığını açıkladı.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Kasım ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 148.6 milyon tona çıktığını açıkladı.



Worldsteel verilerine göre Çin'in Kasım'da ham çelik üretimi, yıllık yüzde 10.8 artarak 77.6 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde Japonya yüzde 0.5 düşüşle 8.7 milyon ton, Güney Kore yüzde 1.1 artışla 5.9 milyon ton üretim yaptı. Türkiye'nin Kasım'da üretimi yüzde 2.1 düşerek 3.1 milyon tona geriledi. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray'ın Devre Arasında İlk Bombası: Demba Ba

Çin Ligi Ekibi Shenzhen, Oğuzhan Özyakup'a Kancayı Taktı

Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz

DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması