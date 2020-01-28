Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi 2019'da yüzde 3.4 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi 2019'da yüzde 3.4 arttı - Son Dakika Ekonomi

Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi 2019'da yüzde 3.4 arttı

6 saat önce

Demir çelik endüstrisinin uluslararası ticaret organı Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association - Worldsteel) verilerine göre, 2019 yılında küresel ham çelik üretimi, 2018 yılına göre yüzde 3.4 artarak 1.87 milyar tona yükseldi.

Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi 2019'da yüzde 3.4 arttı, System.String[]

Demir çelik endüstrisinin uluslararası ticaret organı Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association - Worldsteel) verilerine göre, 2019 yılında küresel ham çelik üretimi, 2018 yılına göre yüzde 3.4 artarak 1.87 milyar tona yükseldi.

Worldsteel'e göre, Türkiye'nin aynı dönemde ham çelik üretimi yüzde 9.6 düşerek 33.7 milyon tona geriledi.

Worldsteel verilerine göre, dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yıllık yüzde 8.3 artışla 996.3 milyon tona yükselerek 1 milyar tona dayandı. Böylece Çin'in küresel ham çelik üretimde payı 2018'deki yüzde 50.9 düzeyinden yüzde 53.3'e çıktı.

Yine dünyanın önde gelen üreticilerinden Hindistan'ın 2019'da ham çelik üretimi de yüzde 1.8 artarak 111.2 milyon tona yükselirken, Japonya'nın üretimi yüzde 4.8 düşerek 99.3 milyon tona, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 1.4  düşerek 71.4 milyon tona geriledi.

Bu dönemde Avrupa Birliği'nin ham çelik üretimi de yüzde 4.9 düşüşle 159.4 milyon tona geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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