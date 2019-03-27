Son Dakika Haberleri: Worldsteel: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Şubat'ta Yüzde 12.5 Düştü

Worldsteel: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Şubat'ta Yüzde 12.5 Düştü

1 saat önce

Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşüşle, 3 milyon 11 bin tondan 2 milyon 635 bin tona geriledi.

Worldsteel: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Şubat'ta Yüzde 12.5 Düştü, System.String[]
Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşüşle, 3 milyon 11 bin tondan 2 milyon 635 bin tona geriledi.

Bu veriler ile, Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 düşüşle, 6 milyon 199 bin tondan, 5 milyon 203 bin tona indi.

Worldsteel verilerine göre, küresel ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 artarak 137 milyon 274 bin tona, yılın ilk iki ayında da yüzde 3.8 artışla 287 milyon 609 bin tona yükseldi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi Şubat ayında yüzde 9.2 anrtışla 70 milyon 988 bin tona, yılın ilk iki ayında da yüzde 9.2 artışla 149 milyon 581 bin tona yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Worldsteel: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Şubat'ta Yüzde 12.5 Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]