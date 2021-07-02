Worms'ün Yapımcısı Team17, Eğitim Sektörüne Giriyor - Son Dakika

yaratıcısı Team17, İrlanda merkezli eğitim uygulaması geliştiricisi StoryToys'u 26.5 milyon dolar karşılığında satın aldı. İngiliz şirket, StoryToys'un ana şirketi TouchPress Inc'in satın alınması yoluyla yapılan satın almanın, 'eğlence' pazarına girmesine yardımcı olacağını söyledi.

Anlaşma, StoryToys'un önümüzdeki üç yıl içinde belirli performans hedeflerini karşılaması durumunda 26.5 milyon dolarlık bir başlangıç ??bedeli ve 22.5 milyon dolarlık bonusları

2011 yılında kurulan StoryToys, The Lego Group, Disney, Pixar, Hasbro, Warner Bros ve Nickelodeon gibi markalarla ortaklaşa bir dizi eğitici eğlence uygulaması yarattı.

Şirket, tüm uygulama portföyünde 100 milyondan fazla indirme topladı ve satın almanın ardından mevcut yönetim ekibi tarafından yönetilmeye devam edecek.

Team17, COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitici eğlence uygulamalarına olan talebin hızlandığını kaydetti ve pazarın 2020 ile 2024 arasında 46 milyar doların üzerinde büyümesinin tahmin edildiğini söyledi. Team17, bu dalgayı sürdürmek için StoryToys'u kadrosuna kattığını belirtiyor.

Team 17 yöneticisi Debbie Bestwick, "StoryToys'un Team17 ailesine dahil olmasından heyecan duyuyorum ve ortak kültür ve değerlerimizin mükemmel bir şekilde örtüştüğüne inanıyorum. StoryToys'ta, çocukları hem eğlendirme hem de eğitme becerisi açısından dünyanın en iyisi olan, son derece yaratıcı ve başarılı bir ekip kazanıyoruz," dedi.

"Performansları tartışmasız, ancak iş dünyasında var olan yeteneklerin derinliği, bize son derece heyecan verici ve yüksek büyüme gösteren bir eğitici-eğlence alanında rakipsiz bir konum sağlıyor. Tüm StoryToys ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz ve bunu yapabilmekten mutluluk duyuyoruz.