Wow Air Uçuşlarını Durdurdu
1 saat önce
İzlandalı havayolu WOW Air, yaptığı açıklama ile uçuşlarını durdurarak yolcularını diğer havayollarına yönlendirdi.
İzlandalı havayolu WOW Air, yaptığı açıklama ile uçuşlarını durdurarak yolcularını diğer havayollarına yönlendirdi.
İzlandalı havayolu WOW Air, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada operasyonlarına son verdiğini ve tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketi açıklamasında yolcularını diğer havayollarına yönlendirirken, bazı havayollarının indirimli bir fiyatla uçuş önerisinde bulunabileceği ve uçuşlar indirime girdiği dönemlerle yolcuları bilgilendireceği belirtildi. Havayolu, biletlerini kredi kartı ya da seyahat acentesi üzerinden alanların ücretlerini geri almak için başvuruda bulunması tavsiyesinde bulundu.
WOW Havayolu, uçuşlarına 2012 yılında başlamıştı. - REYKJAVİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:02 Kaynak: İHA
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